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ستكون التحديثات يوم الجمعة 29 سبتمبر

تنبيه لعملاء أبشر: أنجزوا خدماتكم المهمة قبل التحديث

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
تنبيه لعملاء أبشر: أنجزوا خدماتكم المهمة قبل التحديث
المواطن - فريق التحرير

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نبهت منصة أبشر عملاءها بوجود تحديثات مجدولة لأنظمتها، وقد يتعذر خلال فترة التحديث استخدام بعض خدمات المنصة.

وأكدت منصة أبشر، في تنويه نشرته بحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس، على أهمية إنجاز الخدمات المهمة قبل موعد التحديثات بوقت كافٍ.

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وأضافت منصة أبشر أن التحديثات ستكون يوم الجمعة 29 سبتمبر من الساعة 12 صباحًا إلى الواحدة ظهرًا.

منصة أبشر

ومنصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وتهدف إلى تقديم خدمات وزارة الداخلية السعودية رقميًّا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك من خلال الاستفادة من الممكّنات التقنية، وتسخير التقنيات الحديثة؛ بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات مؤتمتة ذات موثوقية وأمان وكفاءة عالية.

وحققت المنصة قفزات كبيرة منذ تدشينها عام 2010م عبر خدماتها المقدمة، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم، ومن أوائل المنصات على مستوى الشرق الأوسط، حيث توسعت خدمات المنصة من قطاعات وزارة الداخلية مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولًا إلى استحداث خدمات جديدة مؤتمتة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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