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تنبيه من أمطار غزيرة وبرد وسيول غزيرة في منطقة المدينة المنورة

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
تنبيه من أمطار غزيرة وبرد وسيول غزيرة في منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله – هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

أمطار وبرد وسيول

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم .

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.

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