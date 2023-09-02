السعودية تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا حريق الحي التجاري بـ جوهانسبيرغ تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير يايسله يستهدف نقاط مباراة الفتح ضد الأهلي جواو فيليكس: كنت أحلم باللعب في برشلونة السعودية آمنة.. لم يتم تسجيل أي حالة للمتحور الجديد موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.