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تنزانيا تدعم استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
تنزانيا تدعم استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض
المواطن - واس

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التقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي أمين عام وزارة الخارجية في جمهورية تنزانيا المتحدة صامويل ولا شيلوكيندو.

إكسبو 2030

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
عقب اللقاء، أكد معالي الأمين العام خلال مؤتمر صحفي، أن جمهورية تنزانيا المتحدة تدعم المملكة العربية السعودية لاستضافتها إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.
من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.

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