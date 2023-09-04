غضب سانشو من تين هاج يثير أزمة لـ مانشستر يونايتد مواطنان ومخالف في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بـ 3 مناطق مستشفى الملك سلمان يعيد الحركة لمواطن ستيني 4 مقيمين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سرقة بالرياض قصة سجين تجارة المخدرات: خسرت ابني وطلقت زوجتي سيرجيو راموس يعود لإشبيلية بعد 18 عامًا مذكرة تعاون بين مجلس شؤون الأسرة وهيئة الإحصاء الاتحاد يتحرك لضم نايف أكرد التأمينات الاجتماعية : يجوز للمشترك تسجيل مدتي العمل معًا تنزانيا تدعم استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض
التقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي أمين عام وزارة الخارجية في جمهورية تنزانيا المتحدة صامويل ولا شيلوكيندو.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
عقب اللقاء، أكد معالي الأمين العام خلال مؤتمر صحفي، أن جمهورية تنزانيا المتحدة تدعم المملكة العربية السعودية لاستضافتها إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.
من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.