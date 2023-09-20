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بسبب خلافات نشأت بينهما

تنفيذ القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه وطعنه في نجران

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
تنفيذ القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه وطعنه في نجران
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران، فيما يلي نصه:

تفاصيل الحكم

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

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أقدم / محمد بن مرسل بن علي آل رزق – سعودي الجنسية – على قتل / معيض بن عبد الله بن محسن اليامي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس وطعنه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن مرسل بن علي آل رزق – سعودي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 5 / 3 / 1445 هـ الموافق 20 / 9 / 2023 م بمنطقة نجران.

تحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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