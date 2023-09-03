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بسبب خلاف بينهما في منطقة الرياض

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه من مسدس
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

تفاصيل الحكم

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

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وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عبد الرحمن بن مشبب بن فهد القحطاني – سعودي الجنسية -، على قتل / سعيد بن عبد العزيز بن سعيد الشهراني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبد الرحمن بن مشبب بن فهد القحطاني – سعودي الجنسية -، يوم الأحد بتاريخ 18 / 2 / 1445 هـ الموافق 3 / 9 / 2023 م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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