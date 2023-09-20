Icon

النقل تستذكر توحيد السعودية في اليوم الوطني الـ93 Icon كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة تألقه أمام الكبار Icon أكاديمية المباحث العامة تفتح باب القبول على الوظائف العسكرية Icon العتيبي متحدثًا رسميًا لهيئة الطرق Icon انطلاق جولة نحلم ونحقق بدوري روشن بـ5 مباريات غدًا Icon انطلاقة مميزة لـ ياسين بونو بدوري روشن Icon إحباط تهريب 8 ملايين قرص من الإمفيتامين بالشرقية Icon مدرب مان سيتي: رودري لاعب وسط استثنائي Icon الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 Icon حارس لاتسيو يكشف كواليس هدفه ضد أتلتيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب خلافات نشبت بينهما

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

تفاصيل الحكم

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً

مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية احتفالًا باليوم الوطني

مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية احتفالًا باليوم الوطني

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ).

أقدم / عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية -، على قتل / سعد بن فريد بن محمد الشهراني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء بتاريخ 05 / 03 / 1445هـ الموافق 20 / 09 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

تحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية