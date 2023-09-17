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بسبب خلاف بينهما

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر طعنًا بسكين في عسير

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل آخر طعنًا بسكين في عسير
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

تفاصيل الحكم

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

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وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

أقدم / عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل فيصل بن فضل بن مفرح الشهري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني – سعودي الجنسية – يوم الأحد، بتاريخ 2 / 3 / 1445هـ الموافق 17 / 09 / 2023م بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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