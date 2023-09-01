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إثر خلاف بينهما

تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
تنفيذ حكم القتل في سوداني قتل آخر طعنًا في الرياض
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل حكم القتل

أقدم / مجدي محمد النور سلومه – سوداني الجنسية – على قتل مختار محمد عز الدين رويس – سوداني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات متفرقة على جسده مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / مجدي محمد النور سلومه – سوداني الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 14 / 02 / 1445هـ الموافق 30 / 08/ 2023م بمنطقة الرياض.

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استتباب الأمن

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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