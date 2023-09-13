تنفيذ شبكات صرف صحي بضاحية الملك فهد بحائل بـ 35 مليون ريال

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أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخطط ضاحية الملك فهد بمدينة حائل (المرحلة الأولى) بتكلفة تجاوزت (35) مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة بأقطار تتراوح (من 200 مم إلى 700 مم) وبأطوال إجمالية بلغت (28,514) مترًا طوليًا، وإنشاء محطتي رفع بسعة إجمالية تبلغ (54,000) متر مكعب في اليوم.
يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسب التغطية بالخدمات. داعية عملائها الكرام بضاحية الملك فهد في مدينة حائل إلى التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية سواءً من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.