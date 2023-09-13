Icon

إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة Icon 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام Icon السعودية تستضيف المؤتمر البلدي الخليجي العام المقبل Icon نحن أفضل مَن يتحدث عن قوتنا الناعمة.. مفهوم خاطئ Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية Icon ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال Icon تنفيذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك ظهر اليوم Icon الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية Icon ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لزيادة نسب التغطية بالخدمات

تنفيذ شبكات صرف صحي بضاحية الملك فهد بحائل بـ 35 مليون ريال

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
تنفيذ شبكات صرف صحي بضاحية الملك فهد بحائل بـ 35 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخطط ضاحية الملك فهد بمدينة حائل (المرحلة الأولى) بتكلفة تجاوزت (35) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة بأقطار تتراوح (من 200 مم إلى 700 مم) وبأطوال إجمالية بلغت (28,514) مترًا طوليًا، وإنشاء محطتي رفع بسعة إجمالية تبلغ (54,000) متر مكعب في اليوم.

قد يهمّك أيضاً
عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها

عاملة منزلية تبكي من الفرحة بعد الاحتفال بعيد ميلادها

شركة طيران تطالب ركابها بالسفر بدون حقائب الملابس

شركة طيران تطالب ركابها بالسفر بدون حقائب الملابس

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسب التغطية بالخدمات. داعية عملائها الكرام بضاحية الملك فهد في مدينة حائل إلى التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية سواءً من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان