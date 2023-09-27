تنفيذ فرضية حريق وإخلاء داخل مدينة حفر الباطن الجامعية

نفذت جامعة حفر الباطن، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وصحة حفر الباطن والهلال الأحمر وأمانة حفر الباطن وشركة الكهرباء، فرضية حريق وإنقاذ وإسعاف وإخلاء، داخل المدينة الجامعية في سكن أعضاء هيئة التدريس.

تفاصيل الفرضية

وأوضح المشرف العام على الشؤون الفنية والخدمات، المهندس سالم النجران، أن الجهات المشاركة باشرت بتنفيذ الفرضية والإخلاء السريع والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة من خلال إخلاء المبنى وتوجيه جميع الموجودين إلى المنطقة الآمنة خارج المبنى؛ وفرز الحالات لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية في موقع الفرضية، بالإضافة إلى التأكد من وسائل السلامة المتوفرة بالمقر.

وأكد النجران أن تنفيذ الفرضية يهدف إلى التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة لحماية منسوبي الجامعة والتأكد من جاهزية أماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات في ظل الإمكانيات المتاحة، وكفاءة كافة النُّظم المتعلقة بالتعامل مع حالات الحوادث والكوارث، كما قدم النجران شكره لجميع الجهات المشاركة في الفرضية.