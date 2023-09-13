إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام السعودية تستضيف المؤتمر البلدي الخليجي العام المقبل نحن أفضل مَن يتحدث عن قوتنا الناعمة.. مفهوم خاطئ الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال تنفيذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك ظهر اليوم الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7%
تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، فرضية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة تبوك، ومحافظات ضباء، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، والبدع, وذلك في تمام الساعة الـ (1) ظهرًا.
وأوضحت المديرية أن هذه التجربة ضمن التجارب الدورية التي تنفذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.