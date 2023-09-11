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بسبب التحويلة المرورية لأعمال فرع وزارة النقل

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
المواطن - فريق التحرير

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علقت أمانة الشرقية على ما تم رصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص التكدس والارتداد المروري الحاصل على مدخل طريق الملك سعود من طريق أبو حدرية؛ بسبب إغلاق المخرج سابقًا، وكذلك بسبب التحويلة المرورية لأعمال فرع وزارة النقل بالشرقية.

مخرج من طريق الخدمة

وقالت أمانة الشرقية في منشور عبر منصة إكس: نظرًا للمصلحة العامة، تعتزم أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ المخرج من طريق الخدمة لتسهيل عبور المركبات، بما يحل الإشكالية السابقة، ويضمن الوصول الآمن لسكان الأحياء المجاورة خلال الأيام القادمة.

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التكدس المروري

ونشرت الأمانة لقطات مصورة وثقت حالة التكدس المروري التي رصدتها مواقع التواصل الحاصل بمدخل طريق الملك سعود من طريق أبو حدرية بسبب إغلاق المخرج سابقًا، وكذلك بسبب التحويلة المرورية لأعمال فرع وزارة النقل بالشرقية.

 

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