Icon

مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة Icon 3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي حائل وجازان وبدر وينبع Icon الهلال يستهدف استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي Icon توافد الزوار على الروضة الشريفة قبل صلاة الجمعة Icon نيمار يطمح لتكرار انطلاقته مع باريس Icon نهاية مسلسل سفاح الجيزة تثير الجدل والانتقادات Icon تشكيل مباراة الأهلي ضد اتحاد الجزائر المتوقع Icon الأرصاد: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة Icon لافتة ضخمة تسحق سيارة وصاحبتها تنجو بأعجوبة Icon طريقة جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية في المخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توجيهات بتهيئة الأجواء التعبدية مع زيادة أعداد المعتمرين

توافد الزوار على الروضة الشريفة قبل صلاة الجمعة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
توافد الزوار على الروضة الشريفة قبل صلاة الجمعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توافد زوار المسجد النبوي لزيارة الروضة الشريفة والاستعداد لتأدية صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

وبين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لقطات من توافد ضيوف الرحمن على زيارة الروضة الشريفة قبل أداء صلاة الجمعة.

قد يهمّك أيضاً
النمل الأحمر يغزو أوروبا

النمل الأحمر يغزو أوروبا

إسرائيل تصبح جمهورية موز بسبب معركة الإصلاحات القضائية

إسرائيل تصبح جمهورية موز بسبب معركة الإصلاحات القضائية

استعدادات الجمعة

ومع زيادة أعداد المعتمرين المتوقعة، رفعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للمصلين يوم الجمعة والقاصدين والمعتمرين، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.

تهيئة الأجواء التعبدية

وتابع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع كافة قطاعات المنظومة الدينية؛ لتعضيد الخدمات الدينية ليوم الجمعة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصد الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية.

كما وضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا وعالميًّا
العالم

بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا...

العالم
محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع
السعودية اليوم

محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا
العالم

النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15...

العالم
لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم
الرياضة

لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم

الرياضة
بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر
السعودية اليوم

بتال القوس يرد على الشريان : راجع...

السعودية اليوم
تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا

السعودية اليوم
لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب 4 طائرات
العالم

لقطات لهجوم بمسيرات على مطار روسي يصيب...

العالم