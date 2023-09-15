توافد الزوار على الروضة الشريفة قبل صلاة الجمعة

توافد زوار المسجد النبوي لزيارة الروضة الشريفة والاستعداد لتأدية صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

وبين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لقطات من توافد ضيوف الرحمن على زيارة الروضة الشريفة قبل أداء صلاة الجمعة.

استعدادات الجمعة

ومع زيادة أعداد المعتمرين المتوقعة، رفعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها؛ لتعظيم الخدمات الدينية المتكاملة والمتنوعة، والمقدمة للمصلين يوم الجمعة والقاصدين والمعتمرين، ولتعظيم البيئة التعبدية الإيمانية الخاشعة في الحرمين الشريفين.

تهيئة الأجواء التعبدية

وتابع رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، مع كافة قطاعات المنظومة الدينية؛ لتعضيد الخدمات الدينية ليوم الجمعة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التجربة الدينية لقاصد الحرمين الشريفين إيمانيًّا، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين وتهيئة الأجواء الدينية التعبدية.

كما وضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة عن السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين، لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.