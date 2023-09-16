توتنهام في الوصافة بثنائية في شيفيلد يونايتد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توتنهام يحقق فوزًا صعبًا

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، نجح فريق شيفيلد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جوستافو هامر في الدقيقة الـ 73.

وواصل السبيرز ضغطه الهجومي ليضيف هدفين عبر كل من البرازيلي ريتشارلسون والسويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقتين الـ 98 والـ 101 من عمر المباراة.

وبعد المباراة، أصبح رصيد توتنهام 13 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق شيفيلد عند نقطة في المركز السابع عشر.

نتائج مباريات اليوم

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي افتُتحت اليوم بفوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، وفاز أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثية لهدف، بينما فاز فولهام على لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، بينما فاز برايتون على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، بلقاء بين نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد.

وتُستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي غدًا بمباراتي ” بورنموث ضد تشيلسي” و ” إيفرتون ضد آرسنال”.

أما مباراة نوتنغهام ضد بيرنلي التي تقام بعد غد الاثنين فستكون المباراة الأخيرة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.