توجيه لائحة اتهام ضد هانتر بايدن خلال سبتمبر

خطط المدعون الفيدراليون لمطالبة هيئة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، قبل 29 سبتمبر، حسبما كشفوا في ملف المحكمة.

انهيار صفقة الاعتراف بالذنب

ويأتي تقديم لائحة الاتهام بعد ستة أسابيع من انهيار صفقة الإقرار بالذنب المخطط لها ضد هانتر بايدن، بشأن اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وأنهى هانتر بايدن تلك الجلسة بالدفع ببراءته من تهمتين تتعلقان بالتهرب من دفع ضرائب الدخل الفيدرالية على الدخل الذي يزيد عن 1.5 مليون دولار سنويًّا في عامي 2017 و2018.

قصية هانتر بايدن

وتعتزم الحكومة السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ. وبالتالي، لا تعتقد الحكومة أن أي إجراء من جانب المحكمة ضروري في هذا الوقت.

وفي وقت سابق، قال مكتب المحامي الخاص في مذكرة للمحكمة: إن الحكومة تعتزم السعي لإعادة لائحة الاتهام في قضية حيازة السلاح، ومن المتوقع أن يقدم محامو بايدن ملفاتهم الخاصة.

لائحة اتهام ضد نجل بايدن

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، أن “المستشار الخاص ديفيد فايس يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد نجل بايدن، فيما يتعلق بتهم الأسلحة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان هانتر بايدن قد توصل سابقًا إلى اتفاق يتعلق بتهمة حيازة سلاح كان من شأنه أن يسمح له بتجنب الملاحقة القضائية إذا استوفى شروطًا معينة على مدار 24 شهرًا. بينما انهارت صفقة الإقرار بالذنب في المحكمة.