توسع الاحتجاجات المطالبة بإخراج القوات الفرنسية من تشاد

كشفت تقارير إعلامية أن رقعة المطالبة بخروج القوات الفرنسية من تشاد، توسعت على خلفية مقتل مواطن على يد عسكري فرنسي في مستشفى لقوات عملية برخان.

جاء ذاك بعدما أعلن ائتلاف وقت تما الانضمام للمحتجين على الحادث ومطالبة حكومة إنجمينا بإخراج القوات من البلاد.

ويعد ائتلاف وقت تما، أكبر كيان مدني وسياسي وثقافي معارض سلمي داخل تشاد، قام منذ نشأته بعدة مظاهرات ضد نظام إدريس ديبي ونظام محمد إدريس ديبي.

موقف الائتلاف

ودعا الائتلاف على لسان المتحدث الرسمي حمزة محمد موسى، الشعب التشادي بالوقوف مع أسرة الضحية والتظاهر في جميع أنحاء البلاد لتحقيق العدالة لضحايا فرنسا في تشاد.

وأردف موسى، نحن نؤيد جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها سكان فايا، وإن ما حدث عملا إجراميا وغير أخلاقي، وينتهك حقوق الإنسان والسيادة الوطنية”، داعيا “التشاديين الأحرار إلى توحيد الصفوف من أجل العدالة والإنصاف.

وشدد حمزة موسى، في مؤتمر صحفي، الخميس، على المطالبة بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا، ودعا المجتمع الدولي و الاقليمي لتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا في أفريقيا وفي تشاد خاصة.

تضامن مع عائلة الضحية

ويعتزم وقت تما تنظيم مظاهرة سلمية تضامنا مع عائلة الضحية، وضد تواجد القوات الفرنسية في تشاد.

بدوره، أفاد القيادي في الائتلاف آدم زكريا، بأن مواطناً تشادياً قُتل بدم بارد على يد القوات الفرنسية، ونحن ندين اغتيال الشاب التشادي محمد داكو.

وأردف تشاد ما زالت متخلفة منذ أن منحت فرنسا استقلالا وهميا من باب الإحسان، بينما كافحت الدول الأخرى وناضلت من أجل تحقيق الاستقلال الكامل، كما يرى أن الاتفاقيات بين فرنسا وتشاد ليست في مصلحة الشباب التشادي.