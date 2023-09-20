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منها فحص المولود خلال 24 - 72 ساعة من الولادة

توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية
المواطن - فريق التحرير

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قدمت هيئة الصحة العامة “وقاية”، حزمة من التوصيات للأمهات عند إجراء فحص حديثي الولادة، لوقاية المواليد من الأمراض الوراثية والكشف المبكر عنها.

توصيات للأمهات

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إنفوجراف يوضح مجموعة من التوصيات التي ينبغي على الأمهات القيام بها عند إجراء فحص لحديثي الولادة للحفاظ على سلامة أطفالهم ومنها:

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ـ إبلاغ الطاقم الطبي عن تاريخ الأمراض الوراثية في العائلة إن وجدت.

ـ  فحص المولود الجديد خلال 24- 72 ساعة من الولادة.

ـ اتباع التوجيهات والإرشادات من قبل مقدمي الرعاية.

ـ طرح الاستفسارات للأطباء بشأن الفحص ونتائجه.

ـ  الاحتفاظ بنسخة من النتائج للمتابعة المستقبلية.

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