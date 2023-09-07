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توضيح بشأن التقديم على حج 1445

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
توضيح بشأن التقديم على حج 1445
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أن التقديم في موسم الحج لعام 1445 سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

موعد التقديم على حج 1445هـ

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة عبر منصة “إكس” على سؤال حول موعد التقديم على حج 1445هـ.

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وقالت العناية بالمستفيدين “كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بحج 1445هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة الموقع الإلكتروني: (هنا)، وحساب تويتر: @HajMinistry”.

الاستعداد المبكر لحج 1445

وفي وقت سابق، كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة عن المخطط الزمني لآلية حج 1445 هـ، والذي بدأت خطواته بالفعل من خلال تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب الحجاج وتحديد حصصهم من كل دولة.

وقال الربيعة إنه تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج لـ موسم الحج القادم، والتي تتضمن حصص كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، وذلك للاستعداد المبكر لحج العام القادم.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر يوم 15 شعبان لعام 1445 الموافق 25 فبراير 2023.

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