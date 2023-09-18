توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن

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أوضح برنامج حساب المواطن حقيقة تمديد الدعم الإضافي المقدم في حسابات المستفيدين، تنفيذًا للتوجيه الكريم، حيث أكد أنه مقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: هل في تمديد زيادة حساب المواطن؟
بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، ورد قائلًا: تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.