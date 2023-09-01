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الدفعة القادمة تصرف 10 سبتمبر

توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق التابعين

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق التابعين
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

استحقاق التابعين

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أبي إجابه واضحة هل الأبناء غير متزوجين ينقصون من حساب المواطن أو لا حتى أحذفهم؟

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بدوه، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، قائلا: يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مضيفًا: لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية –اضغط هنا-.

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل، داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ومن المقرر أن يصرف الدعم في الموعد المحدد 10 من شهر سبتمبر الجاري.

 

 

 

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  • علي محمد حسن ال فرج

    يسعد صباحكم بالخير
    ارغب معرفة لماذا تم ايقاف الدعم عني حساب مواطن من شهر 8 /2023
    ارجو افادتي
    ولكم جزيل الشكر

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