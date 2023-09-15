نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم وظائف شاغرة للسعوديين في شركة EY وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات سكني: استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس الفيحاء يبحث عن الهدف الـ100 على ملعبه أفضل المطارات السعودية خلال أغسطس لاوتارو مارتينيز يسعى لمواصلة تألقه ضد ميلان
أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال كان المستفيد سجينًا لا يمكنه الاستفادة من الدعم، حيث أنه من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا.
جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال: في حال كان المستفيد سجيناً لا يمكنه الاستفادة من الدعم حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجيناً، وبإمكان الزوجة التسجيل -كمستفيد رئيسي- واختيار -عائل الأسرة مسجون- ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.