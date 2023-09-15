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إيداع 3.7 مليارات ريال لدعم سبتمبر

توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن استفادة السجين من الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال كان المستفيد سجينًا لا يمكنه الاستفادة من الدعم، حيث أنه من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا.

شروط الأهلية

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال: في حال كان المستفيد سجيناً لا يمكنه الاستفادة من الدعم حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجيناً، وبإمكان الزوجة التسجيل -كمستفيد رئيسي- واختيار -عائل الأسرة مسجون- ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

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تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.

 

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