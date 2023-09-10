توضيح من حساب المواطن بشأن الإفصاح عن دخل التابع

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كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن دخله.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” بشأن سؤال إحدى المستفيدات الذي يقول “أنا زوجي كان مؤهلاً في حساب المواطن وعدد التابعين 3 كلهم مؤهلون.. الحين أنا سجلت في التأمينات هل ينقطع عني حالي أو الجميع؟”.
وقال حساب المواطن “في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن”.
وأضاف أنه سيتم دراسة استحقاق “رب الأسرة” مرة أخرى، لافتة إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر (هنا).
وكان برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.