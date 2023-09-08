توضيح من حساب المواطن بشأن دخل التابعين

أوضح برنامج حساب المواطن، تأثير وجود دخل للتابع على برنامج الدعم، ردًّا على استفسار أحد المستفيدين بوجود دخل لزوجته، وعما إذا كان بالإمكان إضافته ضمن راتبه الشهري بحساب البرنامج.

وأفادت حدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه في وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه، حيث يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة.

ونوهت إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

دعم سبتمبر

في وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر الجاري، حيث نشر البرنامج إنفوجراف متضمنًا موعد الدعم الذي تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر 2023 وفق الآلية الزمنية لصرف الدعم.