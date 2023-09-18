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لا يتم التمييز على أساس الحالة الوظيفية

توضيح من حساب المواطن بشأن دعم العاطل

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن دعم العاطل
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسارات أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية تسجيل العاطل واستحقاقه لدعم البرنامج.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شموله بالدعم.

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ونوهت إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.

 

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