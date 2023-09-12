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يرجى مراجعة البنك في حال كانت الدفعة مدفوعة

توضيح من حساب المواطن في حالة عدم نزول الدعم

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
توضيح من حساب المواطن في حالة عدم نزول الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع في حال كانت الدفعة مدفوعة بحساب الدعم، وذلك ردًا على استفسارات أحد المستفيدين بظهور الرسالة دون نزول الدعم في الحساب الخاص به.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

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وأشارت إلى أنه في حال لم يتم الإيداع فعلى المستفيد رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط:. http://urv.ca.gov.sa/urv .

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

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