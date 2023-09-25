Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين Icon نزاهة تضبط موظفين وضباطًا ومقيمين في تهم جنائية مختلفة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا صدارة الهدافين Icon الجاسر: الاستراتيجية الوطنية تمهد الطريق نحو تحقيق أنظمة نقل مستدامة Icon قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا Icon موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك Icon عبدالعزيز بن سعود يستقبل سفيري تركيا وإندونيسيا Icon النجمة يتقدم على الرائد بثنائية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين

توضيح من منصة بلدي بشأن تجديد الرخصة التجارية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
توضيح من منصة بلدي بشأن تجديد الرخصة التجارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت منصة بلدي أصحاب المنشآت التجارية إلى إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية في حال تجديد الرخصة التجارية.

وقالت منصة بلدي عبر حسابها بمنصة “إكس” “عند تجديد الرخصة التجارية يجب على أصحاب المنشآت التجارية، إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر منصة بلدي عبر (هنا)”.

قد يهمّك أيضاً
استمتعوا بعروض الألعاب النارية بعد غد الساعة الـ9 مساءً

استمتعوا بعروض الألعاب النارية بعد غد الساعة الـ9 مساءً

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا

خدمات الدفع الإلكتروني

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة بلدي خدمات الدفع الإلكتروني عبر المنصة، بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وذلك في إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءات دفع رسوم الخدمات البلدية على المستفيدين في قطاع الأعمال أو الأفراد.

وتُمَكن خدمات الدفع الإلكترونية الجديدة المستفيدين عبر منصة بلدي من سداد رسوم الخدمات البلدية من خلال “أبل باي” أو بطاقة مدى، أو الفيزا، أو ماستركارد، بالإضافة إلى خدمة إصدار فاتورة سداد المتاحة مسبقًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار