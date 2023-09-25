توضيح من منصة بلدي بشأن تجديد الرخصة التجارية

دعت منصة بلدي أصحاب المنشآت التجارية إلى إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية في حال تجديد الرخصة التجارية.

وقالت منصة بلدي عبر حسابها بمنصة “إكس” “عند تجديد الرخصة التجارية يجب على أصحاب المنشآت التجارية، إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية للعاملين عبر منصة بلدي عبر (هنا)”.

خدمات الدفع الإلكتروني

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة بلدي خدمات الدفع الإلكتروني عبر المنصة، بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وذلك في إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءات دفع رسوم الخدمات البلدية على المستفيدين في قطاع الأعمال أو الأفراد.

وتُمَكن خدمات الدفع الإلكترونية الجديدة المستفيدين عبر منصة “بلدي” من سداد رسوم الخدمات البلدية من خلال “أبل باي” أو بطاقة مدى، أو الفيزا، أو ماستركارد، بالإضافة إلى خدمة إصدار فاتورة سداد المتاحة مسبقًا.