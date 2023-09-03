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بشرط استمرار الحالة مؤهل

توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
توضيح من هدف بشأن إيقاف إعانة البحث عن عمل بعد مرور عامين من التخرج
المواطن - فريق التحرير

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنه يتم التحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج إعانة البحث عن عمل خلال 60 يومًا من تاريخ إكمال إجراء التقديم.

جاء ذلك خلال رد الصندوق على الأسئلة الشائعة الخاصة ببرنامج إعانة البحث عن عمل المقدم من هدف.

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تقييم الجدية

وأوضح أنه يجب أن يمضي المستفيد من تظهر له حالة الأهلية “ملتحق” فترة تقييم الجدية البالغة 60 يومًا، ويقوم خلالها بكافة المهمات والالتزامات المطلوبة منه، وفي حال عدم حصوله على إنذارات خلال فترة تقييم الجدية والتحاقه بخدمات التوظيف واستمرار توافر شروط الأهلية لديه، يبدأ صرف الإعانة بعد هذه الفترة.

ولفت إلى أنه عند صرف أول دفعة في إعانة البحث عن عمل بأقل من 2000 ريال في حالة الأهلية “مؤهل”، فيتم النظر فيما إذا سبق له الاستفادة من حافز البحث عن عمل، أو حافز صعوبة الحصول على عمل، أو إعانة البحث عن عمل لأقل من 15 دفعة، فيتم الصرف له بحسب عدد الدفعات المتبقية لإكمال 15 دفعة، ويكون مبلغ الإعانة بحسب آلية البرنامج التي تتناقص كل 4 أشهر.

صرف الإعانة من هدف

وعن إيقاف أو استمرار صرف الإعانة بعد إكمال 24 شهرًا من تاريخ التخرج، رغم عدم إكمال مدة برنامج إعانة البحث عن عمل (15 شهرًا)، قال “هدف” إنه يتم احتساب عدم مضي 24 شهرًا كإجراء عند التقديم على البرنامج، ولا يتم إيقاف الصرف بعد مرور سنتين من تاريخ التخرج أثناء الاستفادة من البرنامج طالما استمرت الحالة “مؤهل” حسب شروط الأهلية.

وأشار الصندوق إلى أنه يتم التحقق من الأهلية لمن سبق له التعليم أو التدريب في الجهة التعليمية أو التدريبية، عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية، وعلى المتقدم التأكد من صحة بيانات تاريخ انتهاء التعليم أو التدريب لدى جهة التعليم أو التدريب قبل التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

هدف

كما يتم التحقق من الأهلية للتأكد من عدم ممارسة نشاط تجاري أو عمل حر، وذلك عبر مصادر البيانات في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى المتقدم التأكد من عدم وجود أي سجل أو ترخيص لمزاولة أي نشاط باسمه قبل التقديم على البرنامج.

تحذير حول البيانات الشخصية

وحذر هدف من إعطاء المستفيد البيانات الشخصية للحسابات الإلكترونية التي تطلب مبالغ مالية مقابل التقديم على البرنامج والقيام بالالتزامات نيابة عنه.

وأكد الصندوق أن هذا يعد إجراء مخالفًا لتنظيم ولائحة البرنامج، حيث يتم إيقاف صرف الإعانة إذا تبين للصندوق أن المستفيد استعان بشخص غيره للدخول على ملفه الإلكتروني أو القيام بالالتزامات المطلوبة نيابة عنه، ويحق للصندوق استرداد الإعانة من المستفيد في هذه الحالة بموجب الفقرة «3» من المادة التاسعة من التنظيم.

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