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الأهلية صدرت قبل أيام

توضيح هام من حساب المواطن قبل دعم سبتمبر

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
توضيح هام من حساب المواطن قبل دعم سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهلية مقدم الاعتراض مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الموافقة لن تشمل المتقدم دفعة شهر سبتمبر.

حالة الاعتراض

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: جاني غير مؤهل بسبب عدم وجود العقد، واليوم جددت العقد وقدمت اعتراضًا متى تطلع نتيجة الأهلية؟ وهل ينزل لي بتاريخ 10 سبتمبر؟

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل، حيث رد قائلًا: في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك -دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة-، ولابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى، ولن تشملك دفعة شهر سبتمبر.

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل، داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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