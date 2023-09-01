أول رسالة من حسن كادش لجماهير الاتحاد رفع أسعار الوقود في باكستان حتى منتصف سبتمبر توضيح هام من حساب المواطن قبل دعم سبتمبر عثمان أبو بكر: لم أفهم قرار اتحاد القدم بالسماح بمفاوضة اللاعبين بـ معسكر الأخضر جماهير التعاون تطلب التعاقد مع حمدالله 3 أطعمة إفطار صحية للقلب تخفض الكوليسترول بالدم الصين تفرض قيودًا على تأشيرة دخول الأمريكيين إنذار أحمر: سيول وبرد على عسير اليوم عبدالعزيز المريسل: الاتحاد حسم صفقة محمد صلاح تعليق قديروف على إدراج والدته ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهلية مقدم الاعتراض مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الموافقة لن تشمل المتقدم دفعة شهر سبتمبر.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: جاني غير مؤهل بسبب عدم وجود العقد، واليوم جددت العقد وقدمت اعتراضًا متى تطلع نتيجة الأهلية؟ وهل ينزل لي بتاريخ 10 سبتمبر؟
بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل، حيث رد قائلًا: في حال تم تقديم اعتراض على عدم الأهلية الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك -دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة-، ولابد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى، ولن تشملك دفعة شهر سبتمبر.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل، داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.