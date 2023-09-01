توقعات بأتربة وأمطار على 8 مناطق خلال ساعات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بأن تشهد عدة مناطق حالة جوية غير مستقرة تتمثل في هبوب أتربة مثارة وأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة خلال الساعات القادمة وحتى مساء غد السبت.

أمطار ورياح نشطة

وتضمن الحالة الجوية هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على كل من: الجموم والكامل والعرضيات بمنطقة مكة، أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة، وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ومحايل ورجال ألمع بمنطقة عسير، الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمنطق وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة، أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان بمنطقة جازان.

أتربة ورياح نشطة

كما يتوقع هبوب أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم على: العويقيلة ورفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية، وشرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة بمنطقة نجران، القنفذة والليث والمظيلف بمنطقة مكة المكرمة.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل ونجران.