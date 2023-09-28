توقعات بأمطار أعلى من الطبيعي خلال الشهرين القادمين

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كشف التقرير الفصلي الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بشأن نسبة هطول الأمطار في معظم مناطق المملكة خلال فصل الخريف، الموافق لشهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع المركز ارتفاع نسبة هطول الأمطار في معظم مناطق المملكة خلال فصل الخريف بقيمة تتراوح بين 40% إلى 60%، وهي نسبة تعد أعلى من المعدل الطبيعي.
وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى أن الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من المملكة ستتأثر أكثر من غيرها، باستثناء منطقة نجران والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، حيث تكون الأمطار حول معدلها الطبيعي.
وأشار المركز إلى أن المؤشرات تدل على وجود حالات متطرفة شديدة وشديدة جدًّا، تتمثل في هطول أمطار غزيرة.
وأكد المركز أن الحالات المتطرفة لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة عن المركز.