توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق خلال أكتوبر ونوفمبر

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كشف المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات لا تزال تشير إلى فرص حدوث أمطار أعلى من المعدل الطبيعي وذلك بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم المناطق باستثناء منطقة نجران فتكون حول معدلها.
وأشار المركز في بيانه إلى أن هناك مؤشرات على وجود حالات متطرفة (شديدة وشديدة جدًا) والتي تتمثل بالأمطار الغزيرة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.