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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

توقعات بأمطار غزيرة على الطائف غدًا

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
توقعات بأمطار غزيرة على الطائف غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة يوم غد السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في الطائف مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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