توقعات بأمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.