توقعات بأمطار متفاوتة وبرد على 4 مناطق غدًا

توقع الباحث في الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، أن هناك فرصة لهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وتساقط حبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة غدًا الاثنين.

أمطار متفاوتة

وقال الحصيني في منشور عبر منصة إكس: حسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله يوم الاثنين 3 ربيع الأول 1445هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد- إن شاء الله- إلى تهامة تلك المناطق، وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات وتسبق برياح نشطة ومغبرة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.