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الحالة يرافقها رياح هابطة نشطة

توقعات بأمطار وسيول وبرد على جازان وعسير غدًا

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
توقعات بأمطار وسيول وبرد على جازان وعسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت آخر الخرائط الجوية عن توقعات بأن يستمر تأثر أجزاء من جنوب غرب المملكة يوم الجمعة باضطرابات جوية، يرافقها هطول أمطار غزيرة على العديد من المُحافظات مع فرص لجريان الأودية والشعاب.

أمطار غزيرة على جازان وعسير

وبحسب الخرائط يُتوقع أن تشمل الأمطار المُتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء عِدّة من المرتفعات والسهول الساحلية من منطقتي جازان وعسير ويرافقها رياح هابطة نشطة مع تساقط حبات من البَرَد، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب، وربُما تشكل السيول المنقولة.

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كما تضمنت الحالة احتمالات بأن تتكون بعض السحب الركامية بشكل مُتفرق على أجزاء من الباحة وجنوب مكة المكرمة، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها.

وفي هذا السياق، ووسط هذه الموجة من الاضطرابات الجوية يُرجى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير وتعليمات الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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