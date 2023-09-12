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عدد القتلى في درنة تجاوز الـ 2000 قتيل

توقعات بارتفاع ضحايا إعصار ليبيا لـ 10 آلاف

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
توقعات بارتفاع ضحايا إعصار ليبيا لـ 10 آلاف
المواطن - فريق التحرير

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نقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الصحة في الحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل، قوله أنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.

وأكد وزير الصحة المكلف من البرلمان خلال مقابلة له مع قناة “المسار الليبية” أن عدد “عدد المفقودين بالآلاف متوقعًا وصوله  إلى نحو 100 ألف شخص.

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وأوضح أن الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا، منوهًا إلى تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء، ومطالبًا الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل.

جلسة طارئة

وفي وقت سابق من اليوم، قال مجلس النواب الليبي إن هيئة رئاسته دعت أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل بشأن الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد. وذكر البرلمان الليبي في بيان أن الجلسة ستعقد في مدينة بنغازي من أجل “اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة آثار هذه الكارثة”.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي برقة منطقة منكوبة بسبب الفيضانات، وطلب المجلس من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة للمناطق المتضررة.

وكان المجلس الرئاسي في ليبيا أعلن في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم.

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