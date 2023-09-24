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فرصة هطول الأمطار قد تصل لـ 60% في الخريف

توقعات بانخفاض درجات الحرارة منتصف أكتوبر المقبل

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
توقعات بانخفاض درجات الحرارة منتصف أكتوبر المقبل
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، البدء بالإحساس بانخفاض درجات الحرارة في منتصف أكتوبر المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة الصغرى، خاصة على مناطق شمال المملكة والمناطق الشرقية والوسطى.

وأضاف العقيل خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” أن تقرير المركز الوطني المناخي لخريف هذا العام تنبّأ بأن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بمقدار درجتين مئويتين والفرصة كبيرة لهطول الأمطار.

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وأوضح العقيل أنه بالأمس بدأ تساوي الليل والنهار، بتعامد الشمس على خط الاستواء،  والتي تبدأ اليوم رحلتها جنوباً، وبالتالي فإن ملامح موسم الخريف هو التفاوت في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، خاصة في بداية أيام الموسم فلكياً.

وألفت العقيل إلى أن خريف هذا العام  سيكون ممطراً بأعلى من معدله بمقدار قد يصل في بعض الأوقات من 50 إلى 60%.

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