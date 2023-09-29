توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتحسن بالأجواء خلال الأيام المقبلة

توقع مركز طقس العرب اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة تدريجيًّا لشمال السعودية، وتمتد لأجزاء من الوسطى خلال الأيام القادمة.

انخفاض درجات الحرارة

وقال المركز في تقرير له: إن آخر الخرائط الجوية عبر نماذج مُحاكاة حاسوبية تتوقع اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة تدريجيًّا لشمال السعودية، وتمتد لأجزاء من الوسطى خلال الأيام القادمة، وتتسبب بانخفاض على درجات الحرارة وتحسن في الأجواء نسبيًّا في عِدّة مناطق.

كما يتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض اليوم الجمعة على الحدود الشمالية والجوف، ويمتد هذا الانخفاض غدًا السبت لمناطق حائل والقصيم وحفر الباطن وصولًا لشمال منطقة الرياض، لتصبح الأجواء أقل حرارة قليلًا بالمُقارنة عما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وأكثر اعتدالًا في ساعات الليل.

غيوم وأمطار رعدية

أما على صعيد الأمطار، فيُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيأة لظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، مع احتمالية لهطول الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة من المرتفعات وبخاصة مرتفعات شمال وشرق مكة المكرمة.