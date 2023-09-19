Icon

بعد بكائه .. رونالدو يلتقي بـ الطفل الإيراني ويحقق حلمه Icon توقعات بحظر الملابس المؤذية للمشاعر في الصين Icon رياح شديدة تُسقط الأشجار وتتسبب بإغلاق الطريق بصامطة Icon إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر Icon مواقع ومواعيد عروض طيران أمن الدولة احتفالًا باليوم الوطني Icon موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا Icon ماسك يفكر في فرض رسوم على جميع مستخدمي إكس Icon الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا Icon 17 قتيلًا جراء انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية Icon الهلاليون: كل هذه الصفقات ونتعادل مع فريق مغمور ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
وفق مسودة تعديلات قانونية جديدة

توقعات بحظر الملابس المؤذية للمشاعر في الصين

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
توقعات بحظر الملابس المؤذية للمشاعر في الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم الصين قريبًا حظر أي ملابس تعد مؤذية للمشاعر، وفق مسودة تعديلات قانونية جديدة.

قانون مقترح

وبحسب وسائل الإعلام، ينص القانون المقترح على أن أي حديث أو ملابس يمكن اعتبارها مؤذية لمعنويات الشعب الصيني أو تلك التي تضر بمشاعر الأمّة ستقابل بغرامات أو حتى السجن.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح

ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح

وست هام يُعاني ضد مانشستر سيتي

وست هام يُعاني ضد مانشستر سيتي

لكنه لا يحدد، على وجه الخصوص، أنواع الملابس التي يمكن حظرها بموجب القواعد الجديدة.

وأفادت امرأة من بكين، تبلغ من العمر 23 عامًا، أن تحديد من يملك سلطة اتخاذ القرار وكيفية وضع الأحكام قد يتطلب المزيد من الوقت، وعلينا وضع معايير ناضجة للأحكام قبل التقدّم بمقترحات كهذه.

وأعربت عن قلقها من حقيقة أن المخالفات التي يستهدفها القانون ليست واضحة كجرائم مثل السرقة حيث يكون الصح والخطأ محسومين.

واستند عدد من خبراء القانون في الصين إلى المبرر نفسه في احتجاجهم على التعديلات التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر للتشاور العام بشأنها، وتنقضي مهلة المشاورات في 30 سبتمبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي

وظائف
كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟
السعودية اليوم

كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟

السعودية اليوم
مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية
السعودية اليوم

مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة...

السعودية اليوم
النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد
الرياضة

النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

الرياضة
تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
الترفيه

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

الترفيه
التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر
الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

الرياضة
تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال
السعودية اليوم

تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

آخر الاخبار