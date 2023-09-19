توقعات بحظر الملابس المؤذية للمشاعر في الصين

تعتزم الصين قريبًا حظر أي ملابس تعد مؤذية للمشاعر، وفق مسودة تعديلات قانونية جديدة.

قانون مقترح

وبحسب وسائل الإعلام، ينص القانون المقترح على أن أي حديث أو ملابس يمكن اعتبارها مؤذية لمعنويات الشعب الصيني أو تلك التي تضر بمشاعر الأمّة ستقابل بغرامات أو حتى السجن.

لكنه لا يحدد، على وجه الخصوص، أنواع الملابس التي يمكن حظرها بموجب القواعد الجديدة.

وأفادت امرأة من بكين، تبلغ من العمر 23 عامًا، أن تحديد من يملك سلطة اتخاذ القرار وكيفية وضع الأحكام قد يتطلب المزيد من الوقت، وعلينا وضع معايير ناضجة للأحكام قبل التقدّم بمقترحات كهذه.

وأعربت عن قلقها من حقيقة أن المخالفات التي يستهدفها القانون ليست واضحة كجرائم مثل السرقة حيث يكون الصح والخطأ محسومين.

واستند عدد من خبراء القانون في الصين إلى المبرر نفسه في احتجاجهم على التعديلات التي نشرت في وقت سابق هذا الشهر للتشاور العام بشأنها، وتنقضي مهلة المشاورات في 30 سبتمبر.