توقعات بخريف ممطر على معظم المناطق

أفاد متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بأن موسم خريف هذا العام سيكون ممطرًا على معظم مناطق السعودية.

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية”، أن اليوم الجمعة كان نهاية رسمية لفصل الصيف، وبداية لأجواء فصل الخريف.

ولفت القحطاني إلى بداية الدخول لمرحلة انتقالية، تتعدد فيها الظواهر الجوية، وتتذبذب فيها درجات الحرارة، وفقًا للتقارير المناخية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وأشار إلى أن فصل الخريف هذا العام مطير، وبنسبة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة المتأثرة بالأمطار عادة في فصل الخريف.

أمطار غزيرة

وتوقع القحطاني هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجبلية أو المصائف من الطائف وحتى مرتفعات جازان، والتي تم رصدها خلال الأيام الماضية.

وأضاف القحطاني أن توقعاته تشير إلى استمرار هذه الأجواء خلال اليومين المقبلين، مع بداية التذبذب في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة.

وقال القحطاني: إن أجواء الخريف والربيع لا يمكن مشاهدتها بشكل واضح إلا ببعض المناطق، لذا يطلق عليها المراحل الانتقالية حيث يتم الاستعداد من خلالها للفصول الأساسية، منوهًا إلى استعدادهم لفصل الخريق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر تمهيدًا لدخول فصل الشتاء.