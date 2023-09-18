توقعات بصواعق رعدية وأمطار وعوالق ترابية غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات مختلفة لعدد من مناطق المملكة بشأن توقعات بهطول أمطار متفاوتة على بعض المناطق وموجة حارة ورياح نشطة وعوالق ترابية على أخرى، وذلك خلال الساعات القادمة حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

شبورة مائية:

وستشهد محافظة الرايس بمنطقة المدينة المنورة وجدة ورابغ، الشعيبة والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، والبرك والقحمة بمنطقة عسير، الدرب وبيش وجازان وفرسان بمنطقة جازان شبورة مائية (ضباب خفيف) حتى الساعة 8 صباحًا من يوم غد الثلاثاء.

أمطار غزيرة:

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول حتى الساعة 10 من مساء يوم الثلاثاء على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش، بمنطقة جازان.

وكذلك على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، النماص وبلفرن وتنومة بمنطقة عسير، والعرضيات بمنطقة مكة.

أمطار متوسطة:

وحذر المركز من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية حتى الساعة 10 من مساء الثلاثاء على جازان وفرسان بمنطقة جازان، والبرك والقحمة بمنطقة عسير، الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة بمنطقة الباحة، وأضم وميسان والطائف بمنطقة مكة.

أمطار خفيفة:

وكشف المركز أنه متوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة 10 من مساء الثلاثاء على العاصمة المقدسة، والكامل، والليث والقنفذة بمنطقة مكة.

عوالق ترابية:

ويتوقع هبوب عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الـ 7 من مساء الثلاثاء على شرورة بمنطقة نجران.

رياح شديدة:

ونبه المركز من رياح شديدة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى 49 كم/ ساعة حتى الساعة 7 من مساء الثلاثاء على الرايس وينبع بالمدينة المنورة، ورابغ وجدة وخليص والجموم والشعيبة بمنطقة مكة.