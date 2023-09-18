Icon

بعد بكائه .. رونالدو يلتقي بـ الطفل الإيراني ويحقق حلمه Icon توقعات بحظر الملابس المؤذية للمشاعر في الصين Icon رياح شديدة تُسقط الأشجار وتتسبب بإغلاق الطريق بصامطة Icon إلغاء جميع رحلات الركاب في بلجيكا اعتبارًا من أكتوبر Icon مواقع ومواعيد عروض طيران أمن الدولة احتفالًا باليوم الوطني Icon موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا Icon ماسك يفكر في فرض رسوم على جميع مستخدمي إكس Icon الحياة الفطرية: النمر المزعوم في عسير ليس نمرًا عربيًّا Icon 17 قتيلًا جراء انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية Icon الهلاليون: كل هذه الصفقات ونتعادل مع فريق مغمور ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

توقعات بصواعق رعدية وأمطار وعوالق ترابية غدًا

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
توقعات بصواعق رعدية وأمطار وعوالق ترابية غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات مختلفة لعدد من مناطق المملكة بشأن توقعات بهطول أمطار متفاوتة على بعض المناطق وموجة حارة ورياح نشطة وعوالق ترابية على أخرى، وذلك خلال الساعات القادمة حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

شبورة مائية:

وستشهد محافظة الرايس بمنطقة المدينة المنورة وجدة ورابغ، الشعيبة والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، والبرك والقحمة بمنطقة عسير، الدرب وبيش وجازان وفرسان بمنطقة جازان شبورة مائية (ضباب خفيف) حتى الساعة 8 صباحًا من يوم غد الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
نور الرياض ينطلق 30 نوفمبر تحت شعار قمرًا على رمال الصحراء

نور الرياض ينطلق 30 نوفمبر تحت شعار قمرًا على رمال الصحراء

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة

أمطار غزيرة:

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول حتى الساعة 10 من مساء يوم الثلاثاء على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش، بمنطقة جازان.

وكذلك على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، النماص وبلفرن وتنومة بمنطقة عسير، والعرضيات بمنطقة مكة.

أمطار متوسطة:

وحذر المركز من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية حتى الساعة 10 من مساء الثلاثاء على جازان وفرسان بمنطقة جازان، والبرك والقحمة بمنطقة عسير، الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة بمنطقة الباحة، وأضم وميسان والطائف بمنطقة مكة.

أمطار خفيفة:

وكشف المركز أنه متوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة 10 من مساء الثلاثاء على العاصمة المقدسة، والكامل، والليث والقنفذة بمنطقة مكة.

عوالق ترابية:

ويتوقع هبوب عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الـ 7 من مساء الثلاثاء على شرورة بمنطقة نجران.

رياح شديدة:

ونبه المركز من رياح شديدة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى 49 كم/ ساعة حتى الساعة 7 من مساء الثلاثاء على الرايس وينبع بالمدينة المنورة، ورابغ وجدة وخليص والجموم والشعيبة بمنطقة مكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة التركي

وظائف
كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟
السعودية اليوم

كيف تختار الكمبيوتر المناسب لاحتياجاتك الدراسية؟

السعودية اليوم
مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية
السعودية اليوم

مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة...

السعودية اليوم
النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد
الرياضة

النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد

الرياضة
تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم
الترفيه

تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة...

الترفيه
التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر
الرياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم ضد النصر

الرياضة
تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ مليار ريال
السعودية اليوم

تعاون سعودي إيطالي في الرعاية الصحية بـ...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد

آخر الاخبار