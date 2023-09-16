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مع ارتفاع درجات الحرارة

توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 60% خلال الخريف

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 60% خلال الخريف
المواطن - فريق التحرير

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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني عن توقعات الأرصاد بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة من 50-60% خلال فصل الخريف على عدد من المناطق.

هطول الأمطار بالخريف

وقال القحطاني على حسابه بمنصة “إكس” “الخريف يبدأ السبت فلكياً.. وتوقعات بارتفاع الحرارة على الرياض ونجران بدرجتين عن المعدل، ودرجة ونصف على باقي المناطق”.

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كما توقع هطول الأمطار من (50-60)% على المنطقة الشرقية وشمال السعودية وأجزاء من الرياض ومكة المكرمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

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