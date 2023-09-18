توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الثلاثاء.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس”، إن فرص هطول الأمطار الرعدية تبدأ من غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

خريطة الأمطار المتوقعة

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، وجريان سيول، وتساقط للبرد.

وتتضمن المناطق المتأثرة بهطول الأمطار الرعدية وفقًا للانفوجراف التالي: