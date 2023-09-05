توكلنا: حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار

أعاد تطبيق توكلنا التذكير بأهمية تحديث التطبيق إلى آخر إصدار للاستفادة من الخدمات.

جاء ذلك ردًّا على عدة شكاوى عبر منصة إكس بشأن عدم وجود تحديث لبعض بيانات المستفيدين بالبرنامج.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق توكلنا: نأمل التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار والنقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية- حسابي- تحديث البيانات.

مخالفات المحتوى الإعلامي

في وقت سابق، أعلن تطبيق توكلنا أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، يتيح توكلنا خدمات تقديم البلاغات الإعلامية.

استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية

وأوضح تطبيق توكلنا طريقة استخدام خدمة بوابة البلاغات الإعلامية والتي تتيح رفع بلاغات مخالفة ضوابط المحتوى الإعلامي ومخالفة ضوابط الإعلانات من خلال تطبيق توكلنا خدمات.