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في الجولة السادسة من الدوري الإسباني

ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال مساء الأحد، بفوز الأتلتيكو بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

أتلتيكو مدريد ضد الريال

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين في الدقيقتين الرابعة والـ 18 عبر كل من الإسباني ألفارو موراتا والفرنسي أنطوان جريزمان ثم قلص اللاعب الألماني توني كروس الفارق للريال محرزًا الهدف الوحيد للمرينجي في الدقيقة الـ 35.

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ومع بداية الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال، سجل الأتلتيكو الهدف الثالث عبر موراتا في الدقيقة الـ 47.

وانتهت المباراة بخسارة ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز 10 نقاط في المركز الخامس.

أتلتيكو مدريد ضد الريال

نتائج الجولة السادسة 

وكانت مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بدأت من الجمعة الماضية، بفوز أتلتيك بيلباو على ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد.

وفي مباريات أول أمس، فاز جيرونا على ريال مايوركا بنتيجة 5/ 3، وتعادل أوساسونا مع نادي إشبيلية بدون أهداف، وفاز برشلونة على سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل فالنسيا مع ألميريا بهدفين لكل فريق.

وفي مباريات أمس، فاز ريال سوسيداد على خيتافي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما تعادل فياريال مع رايو فاليكانو بهدف لكل فريق، وتعادل ريال بيتيس مع قاديش بهدف لكل فريق، وفاز لاس بالماس على غرناطة بهدف دون رد، وفاز أتلتيكو مدريد على جاره ريال مدريد بثلاثية لهدف.

أتلتيكو مدريد ضد الريال

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