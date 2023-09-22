ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة السابعة ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو عبدالرحمن بن مساعد: رونالدو الأفضل في السعودية ولعب الهلال مثل الشوكة والسكين ! لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني
قالت وسائل الإعلام: إن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي حذر من وجود ثغرات أمنية في منتجات أبل.
وكشف مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة آيفون 8 وما بعدها، وآيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.
ونصح الأمن السيبراني بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.
ورصد الأمن السيبراني، عبر حسابه على منصة إكس، ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة آيفون 8 وما بعدها، وآيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة.