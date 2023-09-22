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تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها

ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل الإعلام: إن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي حذر من وجود ثغرات أمنية في منتجات أبل.

ثلاث ثغرات أمنية

وكشف مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة آيفون 8 وما بعدها، وآيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.

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ونصح الأمن السيبراني بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.

ورصد الأمن السيبراني، عبر حسابه على منصة إكس، ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة آيفون 8 وما بعدها، وآيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة.

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