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على رأسها البلدان المنخفضة الدخل

ثلث سكان العالم بدون إنترنت

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
ثلث سكان العالم بدون إنترنت
المواطن - فريق التحرير

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أكدت إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة، أن ثلث سكان العالم ما زالوا محرومين من الوصول إلى الإنترنت، على الرغم من أن عدد الأشخاص المتصلين في أعلى مستوياته، وفقًا لأحدث إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء.

2,6 مليار شخص

وبحسب الإحصاءات، زاد المتصلون بالإنترنت نحو 100 مليون شخص منذ التعداد الذي أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات في العام الماضي، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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هذا يعني أن 67% من سكان العالم، أو 5,4 مليار شخص، متصلون بالإنترنت حاليًّا.

ومع ذلك، ما زال 2,6 مليار شخص آخرين محرومين من الإنترنت.

وقالت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في بيان لها: يعد هذا التحسن في الاتصال خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح… لن نرتاح حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الهادف حقيقة معاشة للجميع في كل مكان.

البلدان المنخفضة الدخل

وأردفت أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتحقيق اتصال عالمي شامل وهادف بحلول عام 2030.

وتقع أكثر المناطق التي تحتاج لزيادة اتصالها بالإنترنت في البلدان المنخفضة الدخل. وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن النمو المزدوج الرقم في الاتصال الذي لوحظ في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان قصير الأجل.

وتابع الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير الثلاثاء أن الاتجاهات الحالية ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030.

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