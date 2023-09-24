ثنائية كريستيانو رونالدو وماني الأكثر مساهمة بالأهداف

يُقدم نجما فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني مستوى مميزًا هذا الموسم، ليكونا الثنائية الأبرز في دوري روشن السعودي.

ثنائية مميزة لكريستيانو رونالدو وماني

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، إلى أن ثنائية كريستيانو رونالدو وساديو ماني هي الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم برصيد 20 هدفًا.

وشارك كريستيانو رونالدو في 6 مباريات مع النصر بدوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الهدافين بعد مرور 7 جولات.

وسجل ساديو ماني حضورًا كاملًا مع النصر في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 7 مباريات، وساهم في تسجيل 7 أهداف، بعدما أحرز 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة سجلها كريستيانو رونالدو.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الطائي، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.