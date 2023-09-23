ثنائية لـ مان سيتي ضد نوتنغهام فورست تعزز صدارته لـ الدوري الإنجليزي

رسائل حب ووفاء من أهالي حائل في احتفالات اليوم الوطني 2023 موعد مباراة سانت جورج ضد الأهلي والقناة الناقلة رئيس قبرص يبحث مع فيصل بن فرحان تعزيز العلاقات الثنائية هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام أهالي الجوف ومكة المكرمة ينشدون الفرح ابتهاجًا باليوم الوطني نيمار يشارك بأداء العرضة في اليوم الوطني البرهان يعلن استعداده لبدء الحوار مع حميدتي لإنهاء حرب السودان فجر السعيد تحصل على الإقامة الدائمة في مصر فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإيراني وزير الداخلية: 93 عامًا أمان وطموح وإنجازات
انتهت مباراة مان سيتي ضد نوتنغهام فورست مساء اليوم، بفوز مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل مانشستر سيتي هدفين في الدقيقتين السابعة والـ 14 عبر كل من فيل فودين وإيرلينج هالاند.
وانتهى الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد نوتنغهام فورست، طُرد اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز من مانشستر سيتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 47 كما حصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا على بطاقة صفراء.
وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر.
وضمن مباريات اليوم، تعادل كريستال بالاس بدون أهداف مع فريق فولهام، بينما تعادل وولفرهامبتون مع فريق لوتون تاون بهدف لكل منهما.
وتُختتم مباريات اليوم بإقامة مباراتي ” برينتفورد ضد إيفرتون” و” بيرنلي ضد مانشستر يونايتد”.
وتُستكمل مباريات الجولة السادسة غدًا بإقامة مباريات ” آرسنال ضد توتنهام هوتسبير” و ” تشيلسي ضد أستون فيلا” و ” ليفربول ضد وست هام يونايتد” و ” برايتون ضد بورنموث” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام السادسة والنصف مساءً يلعب شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في ختام لقاءات الجولة السادسة.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية كونه بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.