ثنائية لـ مان سيتي ضد نوتنغهام فورست تعزز صدارته لـ الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مان سيتي ضد نوتنغهام فورست مساء اليوم، بفوز مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد نوتنغهام فورست

وسجل مانشستر سيتي هدفين في الدقيقتين السابعة والـ 14 عبر كل من فيل فودين وإيرلينج هالاند.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد نوتنغهام فورست، طُرد اللاعب الإسباني رودريجو هيرنانديز من مانشستر سيتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 47 كما حصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا على بطاقة صفراء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد مانشستر سيتي 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وضمن مباريات اليوم، تعادل كريستال بالاس بدون أهداف مع فريق فولهام، بينما تعادل وولفرهامبتون مع فريق لوتون تاون بهدف لكل منهما.

وتُختتم مباريات اليوم بإقامة مباراتي ” برينتفورد ضد إيفرتون” و” بيرنلي ضد مانشستر يونايتد”.

مباريات الجولة السادسة

وتُستكمل مباريات الجولة السادسة غدًا بإقامة مباريات ” آرسنال ضد توتنهام هوتسبير” و ” تشيلسي ضد أستون فيلا” و ” ليفربول ضد وست هام يونايتد” و ” برايتون ضد بورنموث” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام السادسة والنصف مساءً يلعب شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في ختام لقاءات الجولة السادسة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية كونه بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.